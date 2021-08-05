Представительство Псковской области в Москве получило прописку

Появилось представительство Псковской области в Москве. Об этом Михаил Ведерников заявил сегодня, 5 августа, в ходе пресс-конференции в Медиацентре Псковского агентства информации.

Глава региона рассказал, что региональные власти смогли на выгодных условиях арендовать на 10 лет помещения в комплексе зданий администрации президента РФ, на улице Ильинка. Там будет своего рода проектный офис», локация «хорошая, удобная».

Руководителем представительства будет человек в статусе вице-губернатора, возможно даже первого. Михаил Ведерников подчеркнул, что это должен быть человек, которого хорошо знают в столичных кабинетах.