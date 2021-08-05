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Экономика / ЖКХ

Губернатор: До 1 октября будет определен подрядчик для создания проекта станции смягчения воды в Пскове

5 августа 2021 года, 18:52

До 1 октября будет определен подрядчик для создания проекта строительства станции по умягчению воды на очистных сооружениях подземного водозабора в Пскове. Об этом губернатор Михаил Ведерников заявил сегодня, 5 августа, в ходе пресс-конференции в Медиацентре Псковского агентства информации. Строительство станции планируется в 2022 году. 

Глава региона отметил, что сегодня Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Псковской области. 

Глава региона добавил, что до 2024 года в рамках федерального проекта «Чистая вода» в Псковская область получит более 1 миллиарда рублей на модернизацию объектов питьевого водоснабжения, что позволит обеспечить большую часть населения области качественной питьевой водой. Но на полную модернизацию системы водоснабжения в районах региона требуется 4,2 миллиарда.

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