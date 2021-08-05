Михаил Ведерников: Я поддерживаю все силы, которые делают что-то хорошее для Псковской области

Губернатор Михаил Ведерников поддерживает все политические силы, которые делают что-то хорошее для Псковской области. Об этом он заявил сегодня, 5 августа, в ходе пресс-конференции в Медиацентре Псковского агентства информации.

Глава региона отметил, что есть партии, которые, в частности, ни разу не голосовали за бюджет и не приносят никакой пользы в региональном парламенте, очевидно, подразумевая «Яблоко». Он отметил, что такие политические силы не выполняют данных обещаний. В качестве примера он привёл программу развития региона, которую обещали предоставить. Её губернатору так и не направили, при этом он подчеркнул, что был готов рассмотреть документ вместе с экспертами.

При этом глава региона отметил работы в социальной сфере депутата областного Собрания Натальи Тудаковой от «Справедливой России».

«Для всех, кто что-то хочет сделать в Псковской области, мы открыты, мы общаемся», - сказал губернатор. Он заявил, что власти региона воспринимают конструктивную критику, а огульную — нет. «Тратить время на пикирование с оппозицией я не буду», - подчеркнул Михаил Ведерников.