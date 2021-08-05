500 миллионов рублей превысил ущерб Псковской области от африканской чумы свиней

Более 500 миллионов рублей составил ущерб Псковской области от африканской чумы свиней. Об этом сегодня, 5 августа, в ходе пресс-конференции в Медиацентре Псковского агентства информации заявил губернатор Михаил Ведерников.

Глава региона добавил, что речь идет о стоимости уничтоженных свиней, а их уже порядка 40 тысяч, и выпадающих доходах производителей. Кроме того, серьезный экономический ущерб могут получить производители рапса. Теперь для его продажи за пределы районы необходима термическая обработка зерна.

Губернатор добавил, что есть случаи сокращения сотрудников на свиноводческих производствах - около 200 человек, 40 из них уже зарегистрировалось в службе занятости, остальным сейчас оказывается помощь в поставке на учёт.

Напомним, что ограничительные мероприятия в связи с АЧС в Псковской области действуют в Бежаницком, Дедовичском, Дновском, Порховском, Псковском, Стругокрасненском районах и в Пскове. Очаги африканской чумы свиней выявлены в том числе на крупных производствах мяса.