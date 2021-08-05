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Экономика / ЖКХ

Стали известны дома в Пскове, где новые лифты поставят в следующем году

5 августа 2021 года, 14:17

Стали известны дома в Пскове, где новые лифты поставят в следующем году. Об этом со ссылкой на и. о. генерального директора Фонда капитального ремонта Псковской области Сергея Шарлаева, пишет газета «Аргументы и факты. Псков».

Новые лифты появятся по следующим адресам: дом № 5а по улице Юрия Гагарина (замена 2 лифтов); дома №№ 15 и 15а по улице Госпитальная (замена 8 лифтов); дома №№ 16 и 90б по улице Инженерная (замена 7 лифтов); дома № 23а по Октябрьскому проспекту (замена 2 лифтов); дома №№ 34 и 89 по улице Юбилейная 89 (замена 9 лифтов).

Ранее сообщалось, что в этом году в Пскове начинаются работы по замене лифтов. 20 лифтов уже установлены, еще 100 начнут устанавливать на следующей неделе. На замену будет направлено 200 млн рублей. 

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