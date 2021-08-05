Замена 100 лифтов в Псковской области обойдется в более чем 200 млн рублей. Об этом со ссылкой на и. о. генерального директора Фонда капитального ремонта Псковской области Сергея Шарлаева, пишет газета «Аргументы и факты. Псков».
Общее число лифтов, которые будут установлены в 32 многоквартирных домах в 2021 году — 120. На их замену будет потрачено 200 млн 220 тысяч рублей.
На сегодняшний день 20 лифтов в псковских домах уже заменены. Сумма на это потраченная составляет 35 млн рублей. Замены произвели в домах, расположенных по адресам: Западная, 4, Коммунальная, 69б, Печорская, 1, Рижский проспект, 67А, Юбилейная, 66, Байкова, 8,Инженерная, 62. Одни дом, где установлен новый лифт, находится в Великих Луках.
За пять лет действия региональной программы - с 2016 по 2021 - лифтовое оборудование замено в 19 многоквартирных домах: Сиреневый бульвар,17, проспект Энтузиастов, 3, 5 и 7, Госпитальная, 17, Инженерная, 18, 62, Коммунальная, 42, 44, 69б, Юбилейная 52, 60, 66,91,Рижский проспект, 53, 67а, Западная,4, Печорская, 1, Байкова, 8.