Замена 100 лифтов в Псковской области обойдется в более чем 200 млн рублей. Об этом со ссылкой на и. о. генерального директора Фонда капитального ремонта Псковской области Сергея Шарлаева, пишет газета «Аргументы и факты. Псков».

Общее число лифтов, которые будут установлены в 32 многоквартирных домах в 2021 году — 120. На их замену будет потрачено 200 млн 220 тысяч рублей.