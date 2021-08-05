Рассматривается возможность переезда Печорской лингвистической гимназии

Здание Печорской лингвистической гимназии не соответствует современным нормам, поэтому рассматривается возможность переезда образовательного учреждения. Об этом и. о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков рассказал в ходе рабочего визита помощника президента России Максима Орешкина и губернатора Михаила Ведерникова в Печоры 5 августа , передает корреспондент «Псковской правды».

Делегация осмотрела помещения предлагаемого для размещения учебного заведения здания. Это объект культурного наследия регионального значения «Гимназия». Здание было построено в 1926 году.

По словам Ермакова, школа готова встретить учеников, однако, зданию нужна модернизация. Необходимо провести капитальный ремонт с перепланировкой помещений под пищеблок и столовую, обустроить актовый зал, системы вентиляции и пожаротушения. Также внимания требуют инженерные сети и спортивная площадка - сейчас на ней бетонное покрытие.

В целом, по предварительным подсчётам, на ремонт требуется порядка 300 млн рублей.

Осмотрели Максим Орешкин и Михаил Ведерников и нынешнее здание лингвистической гимназии. Оно не соответствует нормам, особенно пищеблок.