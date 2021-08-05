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Общество

Рассматривается возможность переезда Печорской лингвистической гимназии

5 августа 2021 года, 14:07

Здание Печорской лингвистической гимназии не соответствует современным нормам, поэтому рассматривается возможность переезда образовательного учреждения. Об этом и. о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков рассказал в ходе рабочего визита помощника президента России Максима Орешкина и губернатора Михаила Ведерникова в Печоры 5 августа , передает корреспондент «Псковской правды».

Рассматривается возможность переезда Печорской лингвистической гимназии

Фото газеты «Печорская правда»

Делегация осмотрела помещения предлагаемого для размещения учебного заведения здания. Это объект культурного наследия регионального значения «Гимназия».  Здание было построено в 1926 году.

По словам Ермакова, школа готова встретить учеников, однако, зданию нужна модернизация. Необходимо провести капитальный ремонт с перепланировкой помещений под пищеблок и столовую, обустроить актовый зал, системы вентиляции и пожаротушения. Также внимания требуют инженерные сети и спортивная площадка - сейчас на ней бетонное покрытие.

В целом, по предварительным подсчётам, на ремонт требуется порядка 300 млн рублей. 

Осмотрели Максим Орешкин и Михаил Ведерников и нынешнее здание лингвистической гимназии. Оно не соответствует нормам, особенно пищеблок. 

Рассматривается возможность переезда Печорской лингвистической гимназии

Фото газеты «Печорская правда»
Рассматривается возможность переезда Печорской лингвистической гимназии

Фото газеты «Печорская правда»

Кроме того, глава профильного комитета рассказал о необходимой реконструкции и капремонтов в школах приграничных районов. В частности, необходима реконструкция здания общежития под МБОУ «Подборовская средняя общеобразовательная школа» Гдовского района,  строительство нового здания Линовской средней общеобразовательной школы в Пыталовском районе (требуется около 300 млн рублей),  строительство пристройки к Кузнецовской школе в Себежском районе (требуется 300 млн рублей).

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