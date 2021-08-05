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Общество

Помощнику президента России представили план по модернизации Печорской больницы

5 августа 2021 года, 13:24

Помощнику президента РФ Максиму Орешкину в ходе рабочего визита в Псковскую область представили план по модернизации Печорской районной больницы и медучреждений других приграничных районов. Как передаёт корреспондент «Псковской правды», износ корпусов медучреждения превышает 85%.

Помощнику президента России представили план по модернизации Печорской больницы

Фото газеты «Печорская правда»

Председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко рассказала, что самое старое здание больницы – главный корпус – было возведено в 1917 году. Сейчас его износ превышает 78%. 

Клинико-диагностическая лаборатория располагается в деревянном здании 1937 года постройки, а пост Скорой помощи - в аварийном строении 1974 года. Еще один корпус, построенный в конце 90-х годов прошлого века, закрыли из-за аварийного состояния в 2014 году. По словам Гаращенко, заброшенное здание планируется снести.

Помощнику президента России представили план по модернизации Печорской больницы

Фото газеты «Печорская правда»

На сегодняшний день к этому медучреждению прикреплены 18 тыс. 888 человек.

На модернизацию Печорской районной больницы необходимо 388 млн рублей. Проект предусматривает, в том числе, строительство нового здания. 

 Кроме того, помощнику президента РФ представили планы по реконструкции больниц в приграничных районах - в Себежском, Гдовском и Пыталовского. Стоимость реализации этих проектов составит 363 млн рублей, 278 млн рублей и 520 млн рублей соответственно.

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