Помощнику президента России представили план по модернизации Печорской больницы

Помощнику президента РФ Максиму Орешкину в ходе рабочего визита в Псковскую область представили план по модернизации Печорской районной больницы и медучреждений других приграничных районов. Как передаёт корреспондент «Псковской правды», износ корпусов медучреждения превышает 85%.

Председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко рассказала, что самое старое здание больницы – главный корпус – было возведено в 1917 году. Сейчас его износ превышает 78%.

Клинико-диагностическая лаборатория располагается в деревянном здании 1937 года постройки, а пост Скорой помощи - в аварийном строении 1974 года. Еще один корпус, построенный в конце 90-х годов прошлого века, закрыли из-за аварийного состояния в 2014 году. По словам Гаращенко, заброшенное здание планируется снести.