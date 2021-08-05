Михаил Ведерников проведет пресс-конференцию в медиацентре Псковского агентства информации

5 августа в медиацентре Псковского агентства информации состоится пресс-конференция губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Мероприятие запланировано на 18:00.
5 августа в медиацентре Псковского агентства информации состоится пресс-конференция губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Мероприятие запланировано на 18:00.
Глава региона ответит на вопросы журналистов из федеральных, региональных и муниципальных СМИ Псковской области.
Посмотреть прямую трансляцию пресс-конференции можно на портале Псковского агентства информации, YouTube-канале ПАИ и группе агентства во «ВКонтакте». Текстовая трансляция будет вестись в Telegram-канале «Псковские новости».
Псковские сми и власть в регионе едины, ничего честного в ответах не стоит ожидать. Это показало время, особенно последние полтора года. "Борьбу за здоровье нации подменили борьбой с коронавирусом благодаря тому, что заправилы чиновники. Избыточная смертность в РФ больше других стран"...Д.МН. ВШафалинов -" Кошмарят ради того, чтобы людей потянуть по максимуму на вакцинацию, по максимуму оправдать свои идиотские политические шаги в отношении локдаунов и масочно-перчаточных режимов. Вот и всё"