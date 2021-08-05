Михаил Ведерников проведет пресс-конференцию в медиацентре Псковского агентства информации

5 августа в медиацентре Псковского агентства информации состоится пресс-конференция губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Мероприятие запланировано на 18:00.

Глава региона ответит на вопросы журналистов из федеральных, региональных и муниципальных СМИ Псковской области.

Посмотреть прямую трансляцию пресс-конференции можно на портале Псковского агентства информации, YouTube-канале ПАИ и группе агентства во «ВКонтакте». Текстовая трансляция будет вестись в Telegram-канале «Псковские новости».