Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / Преступление

Судимый за кражу пскович похитил у женщины технику и украшения

5 августа 2021 года, 13:30

Судимого за кражу псковича задержали за похищение техники и украшений. Как сообщили «Псковской правде» в УМВД России по Псковской области, злоумышленник проник в квартиру местной жительницы и вынес планшет, ноутбук и ювелирные изделия на 100 тысяч рублей.

42-летняя женщина заявила о похищении имущества в УМВД России по городу Пскову. Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемого в хищении: ранее судимый за грабеж и кражу 40-летний житель деревни Родины Псковского района. Однако, изъять похищенное при обыске не удалось.

Расследование продолжается. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковский филиал ООО «Экопром» приглашает на работу
Пять лодок конфисковали у рыбаков в Псковской области за первое полугодие
Псковская область вошла число регионов с высокими темпами вакцинации от COVID-19
Псковский музей начинает серию мероприятий в поддержку реставрации фресок Анастасиевской часовни
Стали известны дома в Пскове, где новые лифты поставят в следующем году
Рассматривается возможность переезда Печорской лингвистической гимназии
Замена 100 лифтов в Псковской области обойдется в более чем 200 млн рублей
Помощнику президента России представили план по модернизации Печорской больницы
Михаил Ведерников проведет пресс-конференцию в медиацентре Псковского агентства информации

Комментарии

Авторизация
No comments
Заседание по делу об установлении фактов геноцида состоится в Псковской области 9 августа

Происшествия
27 июля 16:30

Заседание по делу об установлении фактов геноцида состоится в Псковской области 9 августа

Судебное заседание состоится в Псковском областном суде.

В Пскове и пяти районах введён режим чрезвычайной ситуации из-за африканской чумы свиней

Происшествия / ЧП
14 июля 22:48

В Пскове и пяти районах введён режим чрезвычайной ситуации из-за африканской чумы свиней
На карантине: в трёх районах Псковской области выявлена африканская чума свиней

Происшествия / ЧП
9 июля 10:13

На карантине: в трёх районах Псковской области выявлена африканская чума свиней