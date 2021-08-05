Судимый за кражу пскович похитил у женщины технику и украшения

Судимого за кражу псковича задержали за похищение техники и украшений. Как сообщили «Псковской правде» в УМВД России по Псковской области, злоумышленник проник в квартиру местной жительницы и вынес планшет, ноутбук и ювелирные изделия на 100 тысяч рублей.

42-летняя женщина заявила о похищении имущества в УМВД России по городу Пскову. Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемого в хищении: ранее судимый за грабеж и кражу 40-летний житель деревни Родины Псковского района. Однако, изъять похищенное при обыске не удалось.

Расследование продолжается. По данному факту возбуждено уголовное дело.