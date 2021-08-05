Почти 4 тысячи жителей Псковской области привились от коронавируса за сутки

За сутки 4 августа от коронавируса привились 3 тыс. 945 жителей Псковской области: 2 тыс. 145 человек ввели первый компонент вакцины и 1 тыс. 800 – второй. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Европейское агентство лекарственных средств подтвердило, что полная вакцинация эффективна от всех штаммов COVID-19», - отметил Михаил Ведерников и добавил, что в Псковской области курс вакцинации от коронавируса завершили 105 тыс. 214 человек.

Всего процедуру начали 147 тыс. 687 псковичей. То есть почти 42,5 тыс. пациентов ждут вторую прививку, которую необходимо сделать через 21 день после первой.

В настоящее время использовано 87% поступившей вакцины.