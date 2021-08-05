110 случаев коронавируса зафиксировали в Псковской области за сутки

В Пскове (всего 15 тыс. 765) выявили 29 ковидбольных, в Великих Луках (всего 7 тыс. 220) – 20, в Псковском районе (всего 3 тыс. 612) – 12. Девять человек заразились в Пушкиногорском районе (всего 541), семь – в Куньинском (всего 409). По пять случаев коронавируса диагностировали в Островском (всего 2 тыс. 73), Новосокольническом (всего 1 тыс. 160) и Новоржевском (всего 589) районах, по три – в Опочецком (всего 1 тыс. 122) и Дедовичском (всего 980). В Невельском (всего 1 тыс. 706), Стругокрасненском (всего 510) и Усвятском (всего 302) районах добавилось по два заболевших, в Порховском (всего 1 тыс. 359), Великолукском (всего 1 тыс. 17), Печорском (всего 778), Плюсском (всего 774), Гдовском (всего 730) и Красногородском (всего 331) – по одному.

С начала пандемии число инфицированных достигло 44 тыс. 327. При этом 36 тыс. 499 человек уже победили это заболевание. Только за минувшие сутки псковские медики выписали в связи с полным выздоровлением от коронавируса 105 пациентов. От СOVID-19 скончались 582 жителя региона.

«Пока в Псковской области наблюдается незначительное, но устойчивое снижение динамики заболеваемости. Берегите своё здоровье!», - заключил Михаил Ведерников.