6,5 тыс. бесхозных объектов ЖКХ нужно поставить на баланс в Псковской области

6,5 тысяч бесхозных объектов ЖКХ в Псковской области необходимо поставить на баланс к 1 ноября. Об этом губернатор Михаил Ведерников заявил на совещании с главами районов 4 августа, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.
6,5 тысяч бесхозных объектов ЖКХ в Псковской области необходимо поставить на баланс к 1 ноября. Об этом губернатор Михаил Ведерников заявил на совещании с главами районов 4 августа, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.
Губернатор подчеркнул, что постановка на баланс бесхозных объектов – это одно из поручений президента и правительства. В регионе оно исполнено на 33%. При этом сроки истекли еще в 2016 году.
«К 1 ноября необходимо провести государственную регистрацию 6,5 тыс объектов. Работа большая, но поручение президента России нужно выполнить, это не обсуждается. Ищите решения», — сказал Михаил Ведерников и добавил, что региональная власть готова идти навстречу и находить возможности для допфинансирования.
Однако, никакой поддержки не будет, если муниципалитет не двигается, подчеркнул глава региона и поручил председателю комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству региона Сергею Грахову проанализировать ситуацию по районам. Необходимо выявить муниципалитеты, которым нужна поддержка, и поощрить тех, кто справился с работой лучше других.
Так, больше всего объектов на балансе – 71% – имеет Локнянский район. К отстающим районам Михаил Ведерников отнес Великие Луки, Невельский и Порховский район — менее 10%.
Также участники совещания обсудили подготовку к предстоящему отопительному сезону. По словам Сергея Грахова, работа идет в плановом режиме: общая готовность объектов составляет 64%. Этот показатель на 7% выше, чем в прошлом году.
Специалисты Северо-Западного управления Ростехнадзора уже начали проверки муниципальных теплоснабжающих организаций. Пока системных и серьезных нарушений не выявлено, отметил председатель профильного комитета.
Кроме того, он напомнил о системе по мониторингу и контролю устранения аварий на объектах ЖКХ. Она позволяет точно и быстро определять состояние коммунальной инфраструктуры.
Губернатор также отметил хорошую динамику в подготовке коммунальной инфраструктуры к отопительному периоду. «Рассчитываю, что и новый отопительный сезон встретим во всеоружии», — подчеркнул он.
Также в рамках совещания были рассмотрены мероприятия по выявлению владельцев объектов индивидуального жилищного строительства, эксплуатирующих эти объекты без регистрации права собственности.
Ещё одной темой была работа руководства муниципалитетов в социальных сетях, на личных приемах граждан. Михаил Ведерников поблагодарил глав районов. «В подавляющем большинстве есть очень хорошая динамика. Людей стали слышать на местах, реагировать на их обращения и на уровне районов и на уровне поселений», — заметил он. По качеству информирования населения он выделил Пушкиногорский, Псковский, Дновский, Бежаницкий и Островский районы.