6,5 тыс. бесхозных объектов ЖКХ нужно поставить на баланс в Псковской области

6,5 тысяч бесхозных объектов ЖКХ в Псковской области необходимо поставить на баланс к 1 ноября. Об этом губернатор Михаил Ведерников заявил на совещании с главами районов 4 августа, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Губернатор подчеркнул, что постановка на баланс бесхозных объектов – это одно из поручений президента и правительства. В регионе оно исполнено на 33%. При этом сроки истекли еще в 2016 году.

«К 1 ноября необходимо провести государственную регистрацию 6,5 тыс объектов. Работа большая, но поручение президента России нужно выполнить, это не обсуждается. Ищите решения», — сказал Михаил Ведерников и добавил, что региональная власть готова идти навстречу и находить возможности для допфинансирования.

Однако, никакой поддержки не будет, если муниципалитет не двигается, подчеркнул глава региона и поручил председателю комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству региона Сергею Грахову проанализировать ситуацию по районам. Необходимо выявить муниципалитеты, которым нужна поддержка, и поощрить тех, кто справился с работой лучше других.

Так, больше всего объектов на балансе – 71% – имеет Локнянский район. К отстающим районам Михаил Ведерников отнес Великие Луки, Невельский и Порховский район — менее 10%.