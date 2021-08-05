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Общество

Облачную погоду с кратковременным дождем обещают псковичам 5 августа

5 августа 2021 года, 09:19

5 августа на территории Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на данные областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Облачную погоду с кратковременным дождем обещают псковичам 5 августа

Днём в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, ночью - только местами. Ветер будет восточный, умеренный. Максимальная температура ожидается от 17 до 22 градусов тепла, минимальная - от 7 до 12 градусов.

В Пскове воздух прогреется до 20...22 градусов тепла. Синоптики также прогнозируют днем кратковременный дождь. Ночью температура опустится до 7...9 градусов, без существенных осадков. 

В Великих Луках прогноз похож: днем будет кратковременный дождь, ночью - без существенных осадков. Столбики термометров здесь поднимутся только до 19 градусов тепла днем, а ночью ожидается понижение температуры до 10...12 градусов. 

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