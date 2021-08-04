Почти 1 млрд рублей направят на финансовую поддержку районов Псковской области

Почти 1 млрд рублей будет направлен на поддержку финансовой стабильности муниципальных образований Псковской области. Об этом губернатор Михаил Ведерников заявил на традиционном совещании с главами районов 4 августа, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Губернатор напомнил, что правительство России по поручению президента Владимира Путина разрабатывает большой пакет мер для помощи регионам, имеющим высокий уровень государственного долга. «Мы приняли решение сформировать аналогичный пакет мер на региональном уровне для наших муниципальных образований. Разумеется, с поправкой на возможности нашего бюджета. Мы разработали большой комплекс новых финансовых инструментов, который для нашего региона является беспрецедентным», — отметил Михаил Ведерников.
Так, муниципалитеты с наиболее высоким уровнем долга смогут претендовать на частичное погашение просроченной кредиторской задолженности. Главное условие — подписание соглашения о недопущении роста такой задолженности в будущем. На эти цели будет направлено оклоло 40 млн рублей.
Другой инструмент предусматривает снижение процента ежегодного погашения реструктуризованной задолженности по бюджетным кредитам с 10% до 2%. При этом, если график платежей не нарушится в течение пяти лет, остаток - 90% - будет списан полностью, подчеркнул глава региона. Это позволит списать 200 млн рублей.
Кроме того, муниципалитеты, которые на 1 июля текущего года имели долг по коммерческим кредитам, смогут получить бюджетный кредит для погашения задолженностей. На это предусмотрено 670 млн рублей.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
«У многих районов десятилетиями складывалась непростая финансовая ситуация, которая негативно отражается на возможностях самостоятельно решать вопросы местного значения. Рассчитываю, что разработанный нами пакет мер серьезно поможет снизить остроту этого вопроса», — подчеркнул Михаил Ведерников.
Глава региона напомнил, что Псковской области Постановлением правительства направлено 1,5 млрд рублей. Большая часть этих средств пойдет на решение наиболее проблемных вопросов муниципалитетов.
«У вас есть хорошая возможность с поддержкой администрации Псковской области сформировать фундамент для развития муниципалитетов на годы вперед. Шанс уникальный, и вряд ли такая возможность в ближайшее время повторится», — заметил Михаил Ведерников и призвал глав муниципалитетов максимально ответственно отнестись к этисм возможностям.
Заместитель губернатора, председатель комитета по финансам Татьяна Баринова также озвучила другие направления финансовой помощи. В частности, муниципалитеты получат средства на разовые выплаты к новому учебному году, на приобретение учебников, подготовку к отопительному сезону, ремонты в учреждениях социальной сферы, подготовку проектной документации по ряду объектов. Также поддержка будет оказана на проведение ремонта Могилы Неизвестного солдата в Пскове и моста в Усвятском районе. Дополнительные средства предусмотрены на увеличение лекарственного обеспечения. Субсидии учреждений ЖКХ Псковской области составят 233 млн рублей.
В заключение глава региона призвал руководство районов своевременно использовать все имеющиеся возможности.