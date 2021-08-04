Почти 1 млрд рублей направят на финансовую поддержку районов Псковской области

Почти 1 млрд рублей будет направлен на поддержку финансовой стабильности муниципальных образований Псковской области. Об этом губернатор Михаил Ведерников заявил на традиционном совещании с главами районов 4 августа, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Губернатор напомнил, что правительство России по поручению президента Владимира Путина разрабатывает большой пакет мер для помощи регионам, имеющим высокий уровень государственного долга. «Мы приняли решение сформировать аналогичный пакет мер на региональном уровне для наших муниципальных образований. Разумеется, с поправкой на возможности нашего бюджета. Мы разработали большой комплекс новых финансовых инструментов, который для нашего региона является беспрецедентным», — отметил Михаил Ведерников.

Так, муниципалитеты с наиболее высоким уровнем долга смогут претендовать на частичное погашение просроченной кредиторской задолженности. Главное условие — подписание соглашения о недопущении роста такой задолженности в будущем. На эти цели будет направлено оклоло 40 млн рублей.

Другой инструмент предусматривает снижение процента ежегодного погашения реструктуризованной задолженности по бюджетным кредитам с 10% до 2%. При этом, если график платежей не нарушится в течение пяти лет, остаток - 90% - будет списан полностью, подчеркнул глава региона. Это позволит списать 200 млн рублей.

Кроме того, муниципалитеты, которые на 1 июля текущего года имели долг по коммерческим кредитам, смогут получить бюджетный кредит для погашения задолженностей. На это предусмотрено 670 млн рублей.