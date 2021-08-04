ПсковГУ могут включить в программу переподготовки кадров

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил проработать вопрос организации профессионального обучения на базе Псковского государственного университета. Речь об этом шла на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда в регионе 4 августа, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региональной администрации.

Михаил Ведерников обратил внимание на недостаточные темпы проведения профобучения в регионе. По его мнению, необходимо пересмотреть подходы в организации работы, в частности, включить в список возможных операторов региональные площадки. Например, ПсковГУ мог бы подготовить учебные программы, соответствующие потребностям экономики региона.

«У нас довольно большой список желающих, но по действующим алгоритмам не все они успевают получить необходимую услугу. Тех инструментов, которые есть в рамках реализации данной программы, явно недостаточно», — заметил Михаил Ведерников и обратился к директору Департамента занятости населения и трудовой миграции Министерства труда и социальной защиты РФ Михаилу Кирсанову за поддержкой в этом вопросе.

Михаил Кирсанов обещал подключиться к решению этой проблемы. Кроме того, представитель Минтруда РФ положительно оценил восстановление рынка труда в Псковской области: занятость населения, по оценкам экспертов из Росстата, вернулась на допандемический уровень.