В псковском драмтеатре почтят память отца Павла Адельгейма

5 августа в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина почтят память священника русской православной церкви отца Павла Адельгейма. Об этом «Псковской правде» рассказали организаторы встречи.

Памятное мероприятие будет вести автор книги «Отец Павел и его Вера», кандидат психологических наук, руководитель Санкт-Петербургского научно-исследовательского центра интегрально-синергетической психологии и психотерапии Анатолий Осницкий.

Участие также примут писатель, поэт, публицист, историк церкви, доктор исторических наук Сергей Бычков, протоиерей, кандидат исторических наук, кандидат богословия, проректор по научно-богословской работе, доцент кафедры церковной истории Санкт-Петербургской Духовной Академии Константин Костромин, протоиерей, настоятель Сергиевского храма в Сергиевом посаде Виктор Григоренко, настоятель храма святителя Луки в Норильске Павел Бочков, друзья, духовные чада, родные и близкие отца Павла.

Из-за коронавирусных ограничений присутствовать на встрече смогут не более 30 человек. Однако, организаторы заверили, что памятный вечер снимут на видео, чтобы все желающие смогли его увидеть.

Кроме того, 5 августа состоится божественная литургия в храме святых Жён-Мироносиц в Пскове. Мероприятие запланировано на 9:00. После состоится панихида на могиле отца Павла Адельгейма.