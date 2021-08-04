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Общество

В псковском драмтеатре почтят память отца Павла Адельгейма

4 августа 2021 года, 19:23

5 августа в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина почтят память священника русской православной церкви отца Павла Адельгейма. Об этом «Псковской правде» рассказали организаторы встречи.

В псковском драмтеатре почтят память отца Павла Адельгейма

Памятное мероприятие будет вести автор книги «Отец Павел и его Вера», кандидат психологических наук, руководитель Санкт-Петербургского научно-исследовательского центра интегрально-синергетической психологии и психотерапии Анатолий Осницкий.

Участие также примут писатель, поэт, публицист, историк церкви, доктор исторических наук Сергей Бычков, протоиерей, кандидат исторических наук, кандидат богословия, проректор по научно-богословской работе, доцент кафедры церковной истории Санкт-Петербургской Духовной Академии Константин Костромин, протоиерей, настоятель Сергиевского храма в Сергиевом посаде Виктор Григоренко, настоятель храма святителя Луки в Норильске Павел Бочков, друзья, духовные чада, родные и близкие отца Павла.

Из-за коронавирусных ограничений присутствовать на встрече смогут не более 30 человек. Однако, организаторы заверили, что памятный вечер снимут на видео, чтобы все желающие смогли его увидеть.

Кроме того, 5 августа состоится божественная литургия в храме святых Жён-Мироносиц в Пскове. Мероприятие запланировано на 9:00. После состоится панихида на могиле отца Павла Адельгейма.

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