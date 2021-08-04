12 тысяч человек трудоустроились в Псковской области с начала года

С начала 2021 года в Псковской области трудоустроились 12 тысяч человек. Об этом губернатор Михаил Ведерников рассказал в ходе заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда в регионе 4 августа, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региональной администрации.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Глава региона отметил, что с каждым месяцем динамика трудоустройства нарастает. «Если в мае на работу вернулись более 1,1 тыс. человек, то в июне — 1,9 тыс. человек, а в прошедшем месяце — уже почти 4 тыс. граждан. На сегодняшний день установленный план перевыполнен более чем на 24%. Уровень общей безработицы в сравнении с 2019 годом уменьшился на 0,6%», — подчеркнул он.
По словам Ведерникова, ситуация на рынке труда стабилизируется, однако, по нескольким направлениям запланированные показатели не достигнуты. В частности, субсидирование работодателей при трудоустройстве безработных граждан.
Минтруд РФ внес изменения в правовые акты, в том числе изменил критерии безработных граждан, которые могут быть трудоустроены в рамках программы субсидирования. «Эти изменения нужно заранее обсудить с работодателями, чтобы программа сразу заработала в полную силу», — поручил Михаил Ведерников.
Второй вопрос коснулся качества проработки направлений граждан на работу: в Псковской области наблюдается высокий уровень отказов по предложенным для жителей региона позициям. «Необходимо проанализировать причины отказа, и учитывать их в дальнейшей работе», — заметил глава региона.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев в свою очередь рассказал о создании рабочих мест и регистрации самозанятых граждан. В настоящее время годовой показатель по самозанятым достиг 90% — более 3,2 тыс человек.
Кроме того, в июле утверждены критерии предоставления микрозаймов с льготными ставками при условии создания рабочих мест. По словам Андрея Михеева, за 2 недели поступило уже 10 заявок.
При этом показатель по созданию новых рабочих мест выполнен на 70%: с начала года открыто 900 вакансий на промышленных предприятиях, в сфере торговли, малого и среднего предпринимательства.
В заключение Губернатор поручил участникам совещания разработать планы мероприятий по отстающим направлениям. В них должны войти предложения по активизации работы и сроки исполнения, чтобы контролировать динамику достижения показателей и эффективность принимаемых мер.