12 тысяч человек трудоустроились в Псковской области с начала года

С начала 2021 года в Псковской области трудоустроились 12 тысяч человек. Об этом губернатор Михаил Ведерников рассказал в ходе заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда в регионе 4 августа, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региональной администрации.

Глава региона отметил, что с каждым месяцем динамика трудоустройства нарастает. «Если в мае на работу вернулись более 1,1 тыс. человек, то в июне — 1,9 тыс. человек, а в прошедшем месяце — уже почти 4 тыс. граждан. На сегодняшний день установленный план перевыполнен более чем на 24%. Уровень общей безработицы в сравнении с 2019 годом уменьшился на 0,6%», — подчеркнул он.

По словам Ведерникова, ситуация на рынке труда стабилизируется, однако, по нескольким направлениям запланированные показатели не достигнуты. В частности, субсидирование работодателей при трудоустройстве безработных граждан.

Минтруд РФ внес изменения в правовые акты, в том числе изменил критерии безработных граждан, которые могут быть трудоустроены в рамках программы субсидирования. «Эти изменения нужно заранее обсудить с работодателями, чтобы программа сразу заработала в полную силу», — поручил Михаил Ведерников.

Второй вопрос коснулся качества проработки направлений граждан на работу: в Псковской области наблюдается высокий уровень отказов по предложенным для жителей региона позициям. «Необходимо проанализировать причины отказа, и учитывать их в дальнейшей работе», — заметил глава региона.