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Политика

Лев Шлосберг и Николай Кузьмин восстановлены в списке кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания

4 августа 2021 года, 17:09

Избирательная комиссия Псковской области восстановила Льва Шлосберга и Николая Кузьмина в едином списке кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания от партии «Яблоко». Как сообщили «Псковской правде» в региональном избиркоме, соответствующие изменения были внесены в постановление «О регистрации единого списка кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «ЯБЛОКО».

«Принимая во внимание, что решение Московского городского суда о ликвидации Некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией», Некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан», о запрете деятельности Общественного движения «Штабы Навального», на которое ссылается в своем письме Управление Министерства юстиции РФ по Псковской области от 29.07.2021 года, не вступило в законную силу Избирательная комиссия Псковской области постановила внести изменения в постановление Облизбиркома от 3 августа 2021 года № 179/983-6», - говорится в сообщении.

Теперь список кандидатов в депутаты регионального парламента, выдвинутого избирательным объединением «ЯБЛОКО», состоит из 42 человек.

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