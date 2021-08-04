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Общество / Соцзащита

Десять «ГАЗелей» вручили многодетным семьям Псковской области

4 августа 2021 года, 13:22

Десять «ГАЗелей NEXT» вручили многодетным семьям Псковской области, пишет Псковское агентство информации.

Десять «ГАЗелей» вручили многодетным семьям Псковской области

Новые автомобили по результатам конкурса получили семья Константиновых из Куньинского района, семья Донец из Великолукского района, семья Копыльцовой из Палкинского района, семья Верещагиных из Новосокольнического района, семья Мандзибура из Порхова, семья Сидоровых из Бежаницкого района, семья Титовых из Опочецкого района, семья Петровых из Невеля, семья Тюрягиных из Себежского района и семья Швайковых из Великолукского района.

В конкурсе на предоставление семейного транспорта могли участвовать социально активные семьи, проживающие на территории региона и имеющие пять и более детей. При отборе учитывались успехи детей в сфере образования, искусства или спорта. 

Церемония вручения транспорта прошла 4 августа в Пскове. В ней принял участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который напомнил, что такая мера поддержки семей реализуется второй год при участии Благотворительного фонда развития Псковской области «Святой Равноапостольной княгини Ольги». Он выразил надежду, что акция будет продолжена и в будущем.

«Надеюсь, эти машины принесут вам много счастливых моментов и у ваших семей будут дополнительные возможности для развития, занятий спортом и путешествий», — сказал Михаил Ведерников.

От имени семей власти региона поблагодарила многодетная мать из Бежаницкого района Галина Сидорова. «Делая такой существенный подарок, вы значительно повышаете качество нашей жизни», — сказала она.

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