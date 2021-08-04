Более 400 тысяч масок и перчаток доставят на избирательные участки Псковской области

Более 8 тонн средств санитарной обработки, 400 тысяч масок и перчаток доставят в территориальные и участковые избирательные комиссии Псковской области к выборам, которые пройдут 17, 18 и 19 сентября.
Как сообщили «Псковской правде» в региональном избиркоме, поставка средств индивидуальной защиты от COVID-19 в районы уже началась.
Членов избирательных комиссий планируется обеспечить одноразовыми халатами и защитными экранами для лица. Для сотрудников правоохранительных органов и избирателей предусмотрены защитные маски и перчатки. Кроме того, каждый избиратель получит индивидуальную ручку.
При выходе из участков будут организованы контейнеры для утилизации СИЗов. «Безопасность — прежде всего!» - заключили в избиркоме региона.