Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Более 400 тысяч масок и перчаток доставят на избирательные участки Псковской области

4 августа 2021 года, 12:54

Более 8 тонн средств санитарной обработки, 400 тысяч масок и перчаток доставят в территориальные и участковые избирательные комиссии Псковской области к выборам, которые пройдут 17, 18 и 19 сентября. 

Как сообщили «Псковской правде» в региональном избиркоме, поставка средств индивидуальной защиты от COVID-19 в районы уже началась.

Более 400 тысяч масок и перчаток доставят на избирательные участки Псковской области

Членов избирательных комиссий планируется обеспечить одноразовыми халатами и защитными экранами для лица. Для сотрудников правоохранительных органов и избирателей предусмотрены защитные маски и перчатки. Кроме того, каждый избиратель получит индивидуальную ручку.

При выходе из участков будут организованы контейнеры для утилизации СИЗов. «Безопасность — прежде всего!» - заключили в избиркоме региона. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

12 тысяч человек трудоустроились в Псковской области с начала года
Лев Шлосберг и Николай Кузьмин восстановлены в списке кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания
Путепровод через Северный обход Пскова ввели в эксплуатацию
Михаил Ведерников проконтролировал строительство Социального городка
Десять «ГАЗелей» вручили многодетным семьям Псковской области
Более 230 преступлений совершила наркогруппировка на территории Пскова и Псковского района
Сдача сквера на площади Ленина в Пскове откладывается на месяц
В ближайшее время будет определено место установки инсталляции «Псков-любовь»
Более 103 тысяч псковичей полностью завершили вакцинацию от коронавируса

Комментарии

Авторизация
No comments
Расплата за здоровье

Общество / Здоровье
4 августа 10:56

Расплата за здоровье

Псковичи смогут вернуть деньги, потраченные на занятия спортом

Спецфонтан

Общество / Знай наших!
3 августа 18:04

Спецфонтан

Архитектор предлагает построить в Пскове «десантный фонтан» и тематический «Парк ВДВ»
Дело в голове

Общество / Здоровье
2 августа 11:38

Дело в голове

В чем причина «стреляющих» головных болей