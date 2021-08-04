Более 230 преступлений совершила наркогруппировка на территории Пскова и Псковского района

235 преступлений в сфере незаконного сбыта наркотиков совершила организованная группа на территории Пскова и Псковского района. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, уголовное дело в отношении псковских наркоторговцев направлено в суд.

В ходе расследования полицейские установили, что злоумышленники использовали для связи информационно-телекоммуникационные сети. Молодых людей знакомили со структурой организованной группы, распределением ролей, а также схемой незаконного сбыта и финансированием через переписки в мессенджерах. Клиентов фигуранты уголовного дела искали на специальном сайте по продаже запрещенных веществ.

Псковичи получали нерасфасованные оптовые партии наркотиков из тайников, о которых им сообщал организатор интернет-магазина. Они хранили запрещенные вещества до получения заявки, а потом создавали «закладки» для конкретных заказов: с указанием необходимого вида и количества наркотического средства. Обвиняемые фасовали вещества, помещали свертки в тайники, а потом сообщали об их местонахождении организатору интернет-магазина. В их обязанности также входил отчет о результатах сбыта, количестве полученных и имеющихся веществ.