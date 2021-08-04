Сдача сквера на площади Ленина в Пскове откладывается на месяц

Срок сдачи сквера на площади Ленина в Пскове переносится на месяц – до 31 августа. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации города, задержка связана с поставкой малых архитектурных форм: скамеек и урн, а также саженцев для озеленения.
Фото пресс-службы администрации Пскова
В сквере планируется установить более сотни скамеек и лавочек. В частности, на центральной площадке будут размещены радиусные скамейки из деревянного бруса. Для озеленения предусмотрено 150 деревьев и кустарников, в том числе сирень, блестящий кизильник и колючая голубая ель.
Администрация города отмечает, что все основные работы в сквере уже завершены: рабочие закончили монтаж закладных деталей под освещение, установили бортовой камень и уложили плитку.
Фото пресс-службы администрации Пскова
«Подрядчик начал работы по благоустройству весной и, судя по сегодняшним темпам, вполне справился бы в срок, но вмешалась непогода. В мае лили такие дожди, что на территории начатых работ даже утки плавали», - рассказала заместитель начальника УГХ администрации Пскова Татьяна Алексеева.
Несмотря на это, к подрядной организации ООО «СтройРегион» будут применены штрафные санкции.
Территорию выбрали для благоустройства рейтинговым голосованием в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Ремонт реализуется по нацпроекту «Жилье и городская среда». Сумма контракта – более 27 млн рублей.