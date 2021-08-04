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Общество

Сдача сквера на площади Ленина в Пскове откладывается на месяц

4 августа 2021 года, 11:20

Срок сдачи сквера на площади Ленина в Пскове переносится на месяц – до 31 августа. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации города, задержка связана с поставкой малых архитектурных форм: скамеек и урн, а также саженцев для озеленения.

Сдача сквера на площади Ленина в Пскове откладывается на месяц

Фото пресс-службы администрации Пскова

В сквере планируется установить более сотни скамеек и лавочек. В частности, на центральной площадке будут размещены радиусные скамейки из деревянного бруса. Для озеленения предусмотрено 150 деревьев и кустарников, в том числе сирень, блестящий кизильник и колючая голубая ель.

Администрация города отмечает, что все основные работы в сквере уже завершены: рабочие закончили монтаж закладных деталей под освещение, установили бортовой камень и уложили плитку.

Сдача сквера на площади Ленина в Пскове откладывается на месяц

Фото пресс-службы администрации Пскова

«Подрядчик начал работы по благоустройству весной и, судя по сегодняшним темпам, вполне справился бы в срок, но вмешалась непогода. В мае лили такие дожди, что на территории начатых работ даже утки плавали», - рассказала заместитель начальника УГХ администрации Пскова Татьяна Алексеева.

Несмотря на это, к подрядной организации ООО «СтройРегион» будут применены штрафные санкции.

Территорию выбрали для благоустройства рейтинговым голосованием в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Ремонт реализуется по нацпроекту «Жилье и городская среда». Сумма контракта – более 27 млн рублей.

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