Сдача сквера на площади Ленина в Пскове откладывается на месяц

Срок сдачи сквера на площади Ленина в Пскове переносится на месяц – до 31 августа. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации города, задержка связана с поставкой малых архитектурных форм: скамеек и урн, а также саженцев для озеленения.

В сквере планируется установить более сотни скамеек и лавочек. В частности, на центральной площадке будут размещены радиусные скамейки из деревянного бруса. Для озеленения предусмотрено 150 деревьев и кустарников, в том числе сирень, блестящий кизильник и колючая голубая ель. Администрация города отмечает, что все основные работы в сквере уже завершены: рабочие закончили монтаж закладных деталей под освещение, установили бортовой камень и уложили плитку.