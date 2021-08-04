Более 103 тысяч псковичей полностью завершили вакцинацию от коронавируса

103 тыс. 414 человек полностью завершили вакцинацию от коронавируса в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Согласно данным центра «Вектор», после полной вакцинации в России заболели меньше процента привитых», - подчеркнул глава региона.

За минувшие сутки, 3 августа, от СOVID-19 привились 4 тыс. 52 человека: 2 тыс. 56 псковичей сделали первую прививку и 1 тыс. 996 – вторую. Еще более 42 тысяч человек ждут второй препарат: курс вакцинации начали 145 тыс. 542 жителя региона.

В Псковской области израсходовали уже 86% поступившей вакцины от коронавируса.