Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Более 103 тысяч псковичей полностью завершили вакцинацию от коронавируса

4 августа 2021 года, 10:06

103 тыс. 414 человек полностью завершили вакцинацию от коронавируса в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Согласно данным центра «Вектор», после полной вакцинации в России заболели меньше процента привитых», - подчеркнул глава региона.

За минувшие сутки, 3 августа, от СOVID-19 привились 4 тыс. 52 человека: 2 тыс. 56 псковичей сделали первую прививку и 1 тыс. 996 – вторую. Еще более 42 тысяч человек ждут второй препарат: курс вакцинации начали 145 тыс. 542 жителя региона.

В Псковской области израсходовали уже 86% поступившей вакцины от коронавируса. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

12 тысяч человек трудоустроились в Псковской области с начала года
Лев Шлосберг и Николай Кузьмин восстановлены в списке кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания
Путепровод через Северный обход Пскова ввели в эксплуатацию
Михаил Ведерников проконтролировал строительство Социального городка
Десять «ГАЗелей» вручили многодетным семьям Псковской области
Более 400 тысяч масок и перчаток доставят на избирательные участки Псковской области
Более 230 преступлений совершила наркогруппировка на территории Пскова и Псковского района
Сдача сквера на площади Ленина в Пскове откладывается на месяц
В ближайшее время будет определено место установки инсталляции «Псков-любовь»

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Расплата за здоровье

Общество / Здоровье
4 августа 10:56

Расплата за здоровье

Псковичи смогут вернуть деньги, потраченные на занятия спортом

Спецфонтан

Общество / Знай наших!
3 августа 18:04

Спецфонтан

Архитектор предлагает построить в Пскове «десантный фонтан» и тематический «Парк ВДВ»
Дело в голове

Общество / Здоровье
2 августа 11:38

Дело в голове

В чем причина «стреляющих» головных болей