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Общество / Здоровье

113 случаев СОVID-19 при 142 выздоровевших выявили в Псковской области за сутки

4 августа 2021 года, 09:58

113 случаев коронавируса при 142 выздоровевших выявили в Псковской области за сутки 3 августа, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

За минувшие сутки псковские лаборатории провели 1 тыс. 642 исследования на СOVID-19. Всего с начала пандемии было сделано 464 тыс. 172 анализа. 

Число положительных результатов на коронавирус достигло 44 тыс. 217. Выздоровели от этого заболевания 36 тыс. 394 пациента, скончались - 578 человек.

«У половины переболевших СOVID-19 в острой форме остаются долговременные осложнения они могут сохраняться в течение трёх и более месяцев», - отметил глава региона. 

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