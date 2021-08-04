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Общество

До 22 градусов тепла и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области

4 августа 2021 года, 09:26

4 августа в Псковской области ожидается переменная облачность, сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на данные областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Местами в этот день пройдут кратковременные дожди. В частности, утром небольшой дождь прогнозируют по югу области. Ветер –западный, умеренный

Температура днем поднимется до 17-22 градусов тепла. Ночью будет от 4 до 9 градусов. При этом без существенных осадков.

В Пскове дождей не обещают. Температура воздуха - от 20 до 22 градусов тепла днем и от 6 до 8 – ночью.

Великие Луки, наоборот, накроет дождь. Утром и днем пройдет небольшой дождь, ночью - без существенных осадков. Максимальная температура днём здесь составит от 18 до 20 градусов тепла, минимальная ночью – от 7 до 9 градусов.

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