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Общество

Карантин по АЧС введен еще в одном районе Псковской области

3 августа 2021 года, 21:06

Карантин по АЧС введен еще в одном районе Псковской области. Указом губернатора 30-дневный карантин введен на территории охотничьих угодий вблизи деревни Щучья Гора Карамышевской волости Псковского района.

Комитету по ветеринарии региона поручено обеспечить проведение ограничительных мероприятий и утвердить план мероприятий по предотвращению распространения возбудителя АЧС.

Напомним, что ограничительные мероприятия в связи с АЧС в Псковской области уже действуют в Бежаницком, Дедовичском, Дновском, Порховском, Псковском, Стругокрасненском районах и в Пскове.

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