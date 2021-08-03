Карантин по АЧС введен еще в одном районе Псковской области. Указом губернатора 30-дневный карантин введен на территории охотничьих угодий вблизи деревни Щучья Гора Карамышевской волости Псковского района.

Комитету по ветеринарии региона поручено обеспечить проведение ограничительных мероприятий и утвердить план мероприятий по предотвращению распространения возбудителя АЧС.

Напомним, что ограничительные мероприятия в связи с АЧС в Псковской области уже действуют в Бежаницком, Дедовичском, Дновском, Порховском, Псковском, Стругокрасненском районах и в Пскове.