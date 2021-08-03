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Общество

Борис Елкин рассчитывает в ближайшее время решить вопрос с ремонтом инсталляции «Россия начинается здесь»

3 августа 2021 года, 17:42

Исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин надеется, что в ближайшее время удастся решить вопрос с ремонтом инсталляции «Россия начинается здесь» у стен Кремля на набережной реки Великой. Об этом он заявил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 3 августа, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Борис Елкин рассчитывает в ближайшее время решить вопрос с ремонтом инсталляции «Россия начинается здесь»

Специализированная служба Пскова отмечает, что гарантийный срок эксплуатации инсталляции после предыдущего ремонта уже закончился. Теперь буквы требуется очистить и покрасить, а также нужно полностью заменить подсветку, поскольку она постоянно выходит из строя.

Борис Елкин пообещал, что лично оценит состояние инсталляции. «Надпись «Россия начинается здесь» - знаковая для всей нашей области, можно сказать, что она уже входит в ансамбль Псковского кремля», - отметил он.

Надпись «Россия» появилась на набережной реки Великой в Пскове в 2015 году. Она была составлена из букс, снятых с гостиницы «Россия» в Москве. Поскольку инсталляция вызвала интерес и у жителей, и у гостей города ещё было решено расширить. В 2016 году на набережной зажглась надпись «Россия начинается здесь».

Перед весенним ледоходом в 2018 году инсталляцию демонтировали, вернулась она на своё место только в июле. В этот период в суд на размещение надписи у стен кремля успело подать региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). Однако, иск организации Псковский городской суд отклонил, согласился с ним и суд следующей инстанции. 

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