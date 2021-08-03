Инсталляция «Россия начинается здесь» в Пскове может погаснуть

Инсталляция «Россия начинается здесь», которая установлена в Пскове на набережной реки Великой у стен Кремля, может погаснуть, поскольку буквы требуют ремонта и замены подсветки. Как сообщил «Псковской правде» руководитель Специализированной службы Пскова Сергей Фёдоров, последний раз буквы приводили в порядок незадолго до Международных Ганзейских дней и гарантийные сроки уже истекли.

Тогда, рассказал Сергей Фёдоров, буквы были демонтированы, перевезены на базу Специализированной службы, где их очистили и покрасили. Была заменена и подсветка, которая теперь периодически выходит из строя.

«Когда погасает буква, это значит, что отгнивает кусок ленты. Мы вынуждены что-то придумывать, впаиваем куски из старых запасов», - пояснил Сергей Фёдоров. При этом он обратил внимание, что светодиодная лента, которая обеспечивает подсветку букв, китайского производства и отличается оттенками в зависимости от партии. «Просто невозможно попасть в цвет», - пояснил руководитель Специализированной службы. По его подсчётам, старых запасов ленты хватит до октября.

«В День города не горела буква «о» в слове «Россия», там отгорел контроллер, уже в понедельник после праздника мы всё отремонтировали», - отметил Сергей Фёдоров и принёс извинения псковичам. Сейчас, по его словам, отгорела нижняя полка в первой букве «а» в слове «начинается», в скором времени буква погаснет. «Мы практически через день что-то ремонтируем в этой инсталляции, наши специалисты - большие молодцы», - сказал руководитель Специализированной службы.

Он заявил, что регулярно пишет обращения властям города о необходимости выделить средства на ремонт инсталляции. «Если бы деньги были, мы очистили бы буквы, покрасили, заменили полностью подсветку, там гораздо красивее можно сделать. Но, если денег не будет, придётся что-то придумывать, может быть из старых ёлочных украшений что-то сможем собрать», - заключил Сергей Фёдоров.

Надпись «Россия начинается здесь» появилась у стен Псковского кремля в 2016 году, годом ранее там была установлена инсталляция «Россия» из букв, снятых с гостиницы «Россия» в Москве. Поскольку появление такого объекта жители и туристы восприняли позитивно, было решено расширить инсталляцию.

Перед ледоходом в 2018 года её демонтировали. Затем на набережную вернулось только слово «Россия». Тогда же против возвращения на набережную инсталляции выступило региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), которое считает, что её не должно быть в охранной зоне Кремля.

Псковский городской суд отказал в удовлетворении иска ВООПИиК, там же было и решение и суда следующей инстанции. В июле 2018 года инсталляция вернулась на набережную целиком.