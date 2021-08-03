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Политика

Лев Шлосберг и Николай Кузьмин исключены из списка кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания

3 августа 2021 года, 16:57

Льва Шлосберга и Николая Кузьмина исключили из единого списка кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания из-за участия в несанкционированных акциях в поддержку Алексея Навального зимой 2020 года.

Как сообщает Избирательная комиссия Псковской области в своем Instagram-аккаунте, проверка достоверности сведений о кандидатах выявила причастность кандидатов, выдвинутых избирательным объединением «Яблоко», к общественному объединению, осуществляющему экстремистскую деятельность.

Также из единого списка кандидатов исключен Антон Андреев от ЛДПР. Он не указал в заявлении о согласии баллотироваться, что имеет судимость.

В ходе 179-ого заседания Избирательной комиссии Псковской области были зарегистрированы 40 кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва от избирательного объединения «Яблоко», 32 - от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», 40 - от «Справедливой России — Патриоты — За правду», 41 – от ЛДПР и 40 – от КПРФ. 

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