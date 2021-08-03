В Пскове открылся клуб стратегических инициатив

Открытие состоялось в креативном пространстве «Лофт» 3 августа. В мероприятии приняли участие губернатор Михаил Ведерников и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

Клуб стратегических инициатив — это важный и нужный проект для Псковской области, отметил глава региона и поблагодарил Светлану Чупшеву за визит.

«Мы всегда исходим из принципа открытости, чтобы клуб появился, серьёзную работу провели, обсудили те инициативы, направления, которые мы будем реализовывать, думаю, есть все условия, чтобы выйти на новый этап», - отметил Михаил Ведерников.

«Клуб — это формат агентства, это неформальное образование, площадка, где деловое объединение вместе с представителями субъекта обсуждает вопросы развития региона. Это площадка, где активные жители приходят со своим ресурсами, идеями, проектами и готовы реализовывать во благо региона», - рассказала Светлана Чупшева.

Как правило, клубы выбирают разные повестки, отметила она. В частности, участники обсуждают вопросы качества жизни, здравоохранения, образования, роста экономики, инвестиционного климата или проекты, связанные с экспортом.

«Что даёт клуб? Доступ к экспертам, знаниям, инфраструктуре, у нас будут межрегиональные совещания, чтобы познакомиться с коллегами из других регионов, представить свои проекты, свою повестку. Благодаря такому сотрудничеству можно будет формировать совместные проекты», - заключила Чупшева.

В Псковской области площадка открылась для помощи действующим и начинающим предпринимателям региона в реализации их планов по развитию территорий.