Пункт вакцинации от коронавируса открылся в ПсковГУ

Пункт вакцинации от коронавируса открылся на базе медико-реабилитационного центра ПсковГУ, который располагается на улице Розы Люксембург, 6б. Как пишет Псковское агентство информации, 3 августа новый пункт осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона поинтересовался у медиков, хватает ли в центре сотрудников и успевают ли они заносить данные в базу. Специалисты отметили, что в пункте вакцинации работают волонтеры. Они помогают желающим вакцинироваться заполнить необходимые документы.

Прививаться в университетском пункте вакцинации могут и студенты, и преподаватели ПсковГУ. Это необходимо, чтобы посещать вуз очно.