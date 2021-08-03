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Общество / Здоровье

Пункт вакцинации от коронавируса открылся в ПсковГУ

3 августа 2021 года, 13:51

Пункт вакцинации от коронавируса открылся на базе медико-реабилитационного центра ПсковГУ, который располагается на улице Розы Люксембург, 6б. Как пишет Псковское агентство информации, 3 августа новый пункт осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Пункт вакцинации от коронавируса открылся в ПсковГУ

Фото Псковского агентства информации

Глава региона поинтересовался у  медиков, хватает ли в центре сотрудников и успевают ли они заносить данные в базу. Специалисты отметили, что в пункте вакцинации работают волонтеры. Они помогают желающим вакцинироваться заполнить необходимые документы. 

Прививаться в университетском пункте вакцинации могут и студенты, и преподаватели ПсковГУ. Это необходимо, чтобы посещать вуз очно.

Пункт вакцинации от коронавируса открылся в ПсковГУ

Фото Псковского агентства информации

В первую очередь, по словам специалистов, будут вакцинировать студентов, которые проходят лечебную практику. Кроме того, за счет ПсковГУ процедуру пройдут 800 иностранных студентов.

В первый день работы, 3 августа, пункт принял 30 пациентов.  Он будет работать пять дней в неделю с 9:00 до 17:00.   

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Комментарии

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Бабулечка
15:03 03.08.2021

В Волгоградской области главврачам поликлиник, где витаминизируют население, им дают премию 50 т р, а прививаторам аж на 300 процентов увеличили материально их труд. Наших вакцинаторов ,наверно, не обижают вознаграждением. В июле много смертей от их действий, семьями умирают.

Бабулечка
15:13 03.08.2021

Д.М.Н. ,профессор Воробьёв П.А. о привитых от ковида в интервью от 30 июля 2021 года для ИА Красная Весна -"Половина привитых сегодня дают осложнения, половина привитых! Это данные Московского городского научного общества терапевтов, собранные несколькими десятками врачей на основании тысяч случаев .Это очень большие цифры...". Что же Гаращенко не даёт статистику о побочках в области? Или Нестерук, или губернатор? Людей загнали на уколы, побочки есть, есть медотводы от 2укола.

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