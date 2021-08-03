Пункт вакцинации от коронавируса открылся в ПсковГУ

Пункт вакцинации от коронавируса открылся на базе медико-реабилитационного центра ПсковГУ, который располагается на улице Розы Люксембург, 6б. Как пишет Псковское агентство информации, 3 августа новый пункт осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Фото Псковского агентства информации
Глава региона поинтересовался у медиков, хватает ли в центре сотрудников и успевают ли они заносить данные в базу. Специалисты отметили, что в пункте вакцинации работают волонтеры. Они помогают желающим вакцинироваться заполнить необходимые документы.
Прививаться в университетском пункте вакцинации могут и студенты, и преподаватели ПсковГУ. Это необходимо, чтобы посещать вуз очно.
Фото Псковского агентства информации
В первую очередь, по словам специалистов, будут вакцинировать студентов, которые проходят лечебную практику. Кроме того, за счет ПсковГУ процедуру пройдут 800 иностранных студентов.
В первый день работы, 3 августа, пункт принял 30 пациентов. Он будет работать пять дней в неделю с 9:00 до 17:00.