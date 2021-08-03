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Общество / Здоровье

Число вакцинированных от СОVID-19 в Псковской области перевалило за 100 тысяч

3 августа 2021 года, 13:20

Число вакцинированных от СОVID-19 в Псковской области достигло 101 тыс. 418, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

«У нас первые 100 тыс. полностью вакцинированных - продолжаем!!!» - написал он.

За минувшие сутки, 2 августа, от коронавируса привились 4 тыс. 442 жителя Псковской области: 2 тыс. 454 человека ввели первый компонент вакцины и 1 тыс. 988– второй.

Первую прививку уже сделали 143 тыс. 486 жителей региона. Таким образом, завершения курса вакцинации от СОVID-19 ждут более 42 тысяч человек. 

По данным главы региона, в Псковской области израсходовали 87,2% поступившей вакцины. Однако, прибыла новая партия препарата «Спутник Лайт»: в регион доставили еще 6,1 тыс. доз вакцины. 

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