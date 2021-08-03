Динамика заболеваемости COVID-19 снизилась в Псковской области более чем на 6%

За прошедшую неделю динамика заболеваемости коронавирусом в Псковской области снизилась более чем на 6%, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

За стуки 2 августа, по его данным, выявили 115 новых случаев коронавируса. В Пскове (всего 15 тыс. 716) добавилось 22 ковидбольных, в Великих Луках (всего 7 тыс. 177) и Псковском районе (всего 3 тыс. 598) – по 11.

Девять заболевших зафиксировали в Плюсском районе (всего 768), по семь - в Порховском (всего 1 тыс. 357) и Дедовичском (всего 975), по шесть – в Великолукском (всего 1 тыс. 13) и Пушкиногорском (всего 532). В Стругокрасненском (всего 507) и Островском (всего 2 тыс. 64) районах заразились по пять местных жителей, в Новосокольническом (всего 1 тыс. 147), Новоржевском (всего 581) и Гдовском (всего 722) – по четыре, в Опочецком (всего 1 тыс. 108), Пустошкинском 454) и Куньинском (всего 401) – по три. В Усвятском (всего 300) и Невельском (всего 1 тыс. 700) районах диагностировали по два случая COVID-19, а в Себежском (всего 730) – один.

С начала пандемии число инфицированных достигло 44 тыс. 104. Выздоровели от коронавируса 36 тыс. 252 человека, в том числе 27 – за минувшие сутки.

Умерли от этого заболевания 578 человек.