Дожди сохранятся в Псковской области до 7-8 августа. Об этом «Псковской правде» сообщила начальник областного центра по гидрометеорологии и мониторингу Тала Нещадимова.

По ее словам, дожди прогнозируются различной интенсивности. Порывы ветра будут достигать 14 м/сек. Температура ожидается в пределах 15-20 градусов тепла.

7 августа в регионе пройдут сильные дожди, рассказала Тала Нещадимова и добавила, что после погода изменится. В частности, ожидается повышение температуры до +20...+25, +21...+26 градусов.