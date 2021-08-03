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Общество

Дожди сохранятся в Псковской области до 7-8 августа

3 августа 2021 года, 12:36

Дожди сохранятся в Псковской области до 7-8 августа. Об этом «Псковской правде» сообщила начальник областного центра по гидрометеорологии и мониторингу Тала Нещадимова.

Дожди сохранятся в Псковской области до 7-8 августа

Фото Арсения Тимашова

По ее словам, дожди прогнозируются различной интенсивности. Порывы ветра будут достигать 14 м/сек. Температура ожидается в пределах 15-20 градусов тепла.

7 августа в регионе пройдут сильные дожди, рассказала Тала Нещадимова и добавила, что после погода изменится. В частности, ожидается повышение температуры до +20...+25, +21...+26 градусов. 

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