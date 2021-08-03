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Политика / Выборы

ЦИК РФ утвердил новый порядок аккредитации представителей СМИ на выборах

3 августа 2021 года, 12:05

ЦИК РФ утвердил порядок аккредитации представителей СМИ для работы на выборах. Согласно регламенту, аккредитация журналистов носит уведомительный характер и действует на протяжении всего периода голосования. При этом журналист наделяется значительными правами, но также к нему предъявляется ряд требований. Заявки на аккредитацию от региональных СМИ принимаются в избирательной комиссии субъекта с 30 июля по 13 сентября. Аккредитованные журналисты могут находиться на участках все три дня голосования - 17, 18 и 19 сентября 2021 года, а также при досрочном голосовании там, где оно используется.

«Они имеют право присутствовать при голосовании и подсчете голосов, а также на заседаниях комиссий при установлении итогов выборов, знакомиться с протоколами об итогах голосования и получать их копии, осуществлять фото- и видеосъемку всех процедур, предварительно поставив избирком в известность. Также журналисты могут присутствовать при выездном голосовании и при помещении бюллетеней в сейф-пакеты», - рассказала секретарь Центральной избирательной комиссии РФ Наталья Бударина.

«Фактически новый порядок аккредитации синхронизируется с действующим федеральным законодательством и тем, что выборы будут проходить в течении трех дней. При этом ЦИК РФ с полным основанием требует от журналистов соблюдение норм закона. Лазейки в предыдущем регламенте позволяли любому, у кого есть корочка «пресса», прийти на выборы и порой мешать работе УИКов. Этим пользовались представители некоторых политических сил. Полагаю, важно, чтобы представители медиа освещали выборы вне зависимости от своих симпатий тем или иным партиям или политикам. Новый порядок аккредитации понятен и прозрачен, у меня не вызывает никаких вопросов», - отметил главный редактор ПАИ Александр Машкарин.

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