Эксперт: Авторской сувенирной продукции в Пскове по-прежнему трудно конкурировать

Псковской авторской сувенирной продукции сложно конкурировать с китайским товаром, отметил в интервью «Псковской правде» эксперт Андрей Татаринов, который уже 19 лет работает на рынке псковской сувенирной продукции.

«Как правило, все что сейчас создается на рынке, не особо жизнеспособно: авторская работа стоит дорого и с китайским товаром конкурировать не может. Для многих туристов не принципиально купить в таких поездках сувенир с символикой города. Они могут, к пример, собирать коллекции магнитов из городов, в которых побывали», - рассказал он.

По его словам, пользуются спросом традиционные сувениры — керамика и ковка. Кроме того, в последнее время наблюдается интерес к псковскому прянику.



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