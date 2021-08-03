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Общество

Примерно половина месячной нормы осадков выпала в Пскове и Великих Луках 2 августа

3 августа 2021 года, 12:23

Примерно половина месячной нормы осадков - 40 миллиметров - выпала в Пскове и Великих Луках 2 августа, сообщила «Псковской правде» начальник областного центра по гидрометеорологии и мониторингу Тала Нещадимова.

Она отметила, что количество осадков нельзя отнести к опасному. Однако, подтопления могли возникнуть в традиционных для этого явления местах.

Порывы ветра, по данным метеорологических станций, достигали 15 м/сек. При этом очевидцы фиксировали порывы до 22-23 м/сек.

Тала Нещадимова напомнила, что непогода была связана с прохождением циклона «Гвидо», который шёл с юго-запада на восток. Этот циклон был молодой и активный, поэтому вызвал такое количество осадков. В тылу циклона наблюдались грозы.

«Чем раньше проходил циклон, тем больше времени было для развития конвективных явлений. Поэтому на юге области синоптики спрогнозировали прохождение грозовой линии со шквалистыми усилениями ветра», - рассказала руководитель центра по гидрометеорологии и мониторингу. 

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