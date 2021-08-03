В Пскове вышла сувенирная серия «Друзья собираются здесь»

Керамика Юрия Пересады, деревянные игрушки от Псковских интеграционных мастерских и творческой мастерской на Герцена, а также продукция «Столбушино» пользуется популярностью у туристов в Пскове, рассказали корреспонденту «Псковской правды» в сувенирном магазине Avec Plaisir Souvenirs компании «Прайм».

Кроме того, туристы обращают внимание на псковские дизайнерские работы. Например, шопперы, кружки, разделочные доски, значки с собственными иллюстрациями, например забавным ежиком. Есть серия с писателями Чеховым, Гоголем, Пушкиным и Довлатовым. В таком виде классиков русской литературы вы вряд ли еще где-то найдете.

По Пушкину и Довлатову «Прайм» сотрудничает с художником Игорем Шаймардановым.

Недавно вышла серия «Псков. Друзья собираются здесь» на велосипедах, и вслед за ней подготовили еще две: «Псков. Друзья швартуются здесь» на лодке и «Псков. Друзья приземляются здесь» на самолете. Во всех сериях наши герои - еж, медведь, лиса, барс и голубь.

О том, какая сувенирка является привлекательной для туристов и псковичей, читайте в ближайшее время на сайте «Псковской правды».