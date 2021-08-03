В Островском районе разыскивают 73-летнего мужчину, страдающего потерей памяти

73-летнего Николая Васильева разыскивают в Островском районе. Как сообщили «Псковской правде» в поисковом отряде «Лиза Алерт», пенсионер ушел из дома в деревне Тележники 1 августа.

Мужчина имеет худощавое телосложение, светло-серые глаза, седые волосы, а также усы и бороду. Рост – около 170 сантиметров. Он был одет в чёрно-белый свитер, коричневую рубашку, серые спортивные штаны и чёрные калоши.

У Николая Васильева возможна потеря памяти, предупредили в поисковом отряде.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождение пенсионера, просят позвонить по телефонам 112, 8-800-700-54-52 или инфоргу Марии (Мусяке) по номеру 89212181744. Также «Лиза Алерт» ждет желающих помочь в поисковой операции.