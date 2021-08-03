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Культура

В Пскове выпустили новые сувенирные открытки

3 августа 2021 года, 09:48

В Пскове выпустили новые сувенирные открытки. Их изображением псковичи делятся в социальных сетях. «Сейчас у нас уже 20 видов. До конца месяца появится еще 10 открыток с пейзажами и достопримечательностями Пскова», - рассказал директор магазина «Квадрат. Псков» Михаил Лебедев.

В Пскове выпустили новые сувенирные открытки

Открытка Квадрат. Псков
По его словам, открытки пользуются хорошим спросом как у псковичей, так и у туристов. «Но туристов мало, к сожалению», - отметил он.

«Открытки рисует дизайнер, не наш местный, мы ее только направляем по сюжетной линии и корректируем для достоверности», - рассказал Михаил Лебедев.

О том, какая сувенирка является привлекательной для туристов и псковичей, читайте в ближайшее время на сайте «Псковской правды».

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