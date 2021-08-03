Организаторы рассказали подробности предстоящих Всероссийских Workout Games





В Пскове соберутся лучшие воркаут атлеты со всей России. Им предстоит продемонстрировать свое мастрество в двух дисциплинах — полосе препятствий и силовом многоборье На следующий день состоится мастер-класс по воркауту от приезжих атлетов на той же площадке.

«Спортсменов мы будет отбирать по конкурсу. Двадцати лучшим оплатим проезд, проживание и питание, а еще двадцати — только проживание и питание», - рассказал Виталий Дидыч.

Подробности в статье «Фантастический трюк» на сайте «Аргумены и факты. Псков».