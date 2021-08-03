Западный ветер и кратковременные дожди ожидаются в Псковской области 3 августа. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на данные областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В этот день синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем пройдут кратковременные дожди, однако, уже ночью будет без существенных осадков.

Максимальная температура по области достигнет 18-23 градусов тепла, минимальная – 7-12 градусов. В Пскове будет от 20 до 22 градусов тепла днем и от 9 до 11 – ночью. В Великих Луках столбики термометров поднимутся днём до 21-23 градусов тепла.

Накануне Псковская область оказалась в зоне циклона «Гвидо», который принес ливни и сильные порывы ветра. Этот ураган повредил крышу школы в деревне Сутоки Себежского района

Начальник областного центра по гидрометеорологии и мониторингу Тала Нещадимова пояснила, что сильные дожди закончатся в первой половине ночи на 3 августа. Далее, в ближайшие 2-3 дня, псковичам обещают кратковременные осадки.