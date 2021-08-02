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Общество

В связи с попаданием Псковской области в зону циклона в муниципалитетах будут введены круглосуточные дежурства

2 августа 2021 года, 18:58

Главам муниципалитетов Псковской области поручено усилить контроль за ситуацией в границах вверенных главам муниципалитетов, а также организовать круглосуточные дежурства сотрудников администраций, муниципальных предприятий, коммунальных служб, активное взаимодействие с ЕДДС.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, это связано с тем, что территория Псковской области попала в зону циклона «Гвидо», который несет в себе ливни и сильные порывы ветра.

«Прошу уделить особое внимание и взять под личный контроль отработку обращений граждан по всем возникающим проблемным вопросам, связанным с прохождением неблагоприятных погодных явлений на территории Псковской области», - заявил вице-губернатор Василий Осипов в ходе совещания с главами муниципалитетов по предупреждению негативных последствий, связанных с прохождением по территории региона неблагоприятного погодного фронта. 

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