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Общество

На 27% выполнен в Псковской области план по отстрелу кабанов

2 августа 2021 года, 18:38

За летние месяцы в Псковской области добыто около 450 кабанов из запланированных 1,7 тысяч особей. Об этом председатель регионального Комитета по природным ресурсам и экологии Виктор Мусатов сообщил губернатору региона Михаилу Ведерникову в ходе рабочей встречи 2 августа.

Напомним, с целью регулирования численности популяции дикого кабана в связи с эпизоотической обстановкой по африканской чуме свиней (АЧС) во все охотничьи хозяйства региона направлены показатели, на которые они должны выходить, чтобы обеспечить выполнение установленных нормативов по количеству особей дикого кабана на территориях своих угодий.

Добавим, что в Псковской области разрешена охота на кабана с подхода, а также с использованием тепловизоров и других специализированных устройств.

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