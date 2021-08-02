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Общество

День ВДВ отметили в Пскове

2 августа 2021 года, 18:26

Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Воздушно-десантных войск, прошли в Пскове 2 августа. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, за мужество и высокий профессионализм при выполнении боевых задач, за высокие результаты в боевой подготовке и верность славным воинским традициям и в связи с Днем воздушно-десантных войск военнослужащим 76-й десантно-штурмовой дивизии были вручены Почетные грамоты губернатора и Благодарственные письма администрации Псковской области.

День ВДВ отметили в Пскове

Фото пресс-службы администрации Псковской области
«ВДВ — сердце российской армии и гордость нашей страны. На протяжении своей почти вековой истории вы всегда оставались образцом чести и профессионализма. Псковская область и 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия играют важную роль в истории воздушно-десантных войск. Дивизия многократно признавалась лучшим подразделением ВДВ и одним из лучших соединений вооруженных сил России. В ее составе псковские воины десятки раз успешно защищали безопасность и интересы нашей страны в горячих точках и на дальних рубежах. И, конечно, ветераны дивизии — истинные герои, чьи сила и доблесть для многих являются примером для подражания», — отметил глава региона Михаил Ведерников.

Командир 76-й десантно-штурмовой дивизии гвардии генерал-майор Сергей Чубарыкин в свою очередь напомнил, что ее служащие прославляли соединение, качественно и надежно выполняя все поставленные задачи в годы Великой Отечественной войны и конфликтах послевоенного периода.

Подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии прошли торжественным маршем по плацу военного полигона «Завеличье». После чего состоялись показательные выступления роты почетного караула 104 десантно-штурмового полка, разведывательных подразделений дивизии и кинологов соединения.

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