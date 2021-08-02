Экипаж из Петербурга победил на этапе Чемпионата России по ралли на псковских дорогах

Петербуржцы Дмитрий Воронов и Кирилл Еникеев победили в абсолютном зачёте на ралли «Псков 2021» - IV этапе Чемпионата России и финальном этапе Х Чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Федерации автоспорта Псковской области, второе место в абсолюте — у москвича Игоря Буланцева и петербуржца Михаила Гендельмана, третье — у пилота из Москвы Артура Мурадяна и штурмана из Челябинска Ярослава Фёдорова.

В классе N4 лучшими были Денис Ростилов (Екатеринбург) и Дмитрий Лебедик (Москва), в R3 - Дмитрий Мячин (Калининград) и Виктор Позерн (Санкт-Петербург), в R2 и SPECIAL CUP - Вячеслав Никонов и Алексей Крылов из Санкт-Петербурга, в сериях «Наша классика» и KRAMAR Rally Cup - петербуржцы Александр Тоскин и Андрей Симонов.

Среди призёров оказался и псковский гонщик Денис Баулин. Он читал стенограмму пилоту из Санкт-Петербурга Василию Гаккелю. Экипажу удалось завоевать серебро в зачётах «Наша классика» и KRAMAR Rally Cup.

В рамках ралли «Псков – 2021» также был проведён выездной этап Кубка Белоруссии по ралли-спринту. Победу здесь одержал лидер команды «МАZ-SPORT auto» Сергей Вязович.

Всего в гонке, которая проходила 30 и 31 июля, приняли участие 39 экипажей из России и Белоруссии. Старт был дан на горе Соколихе под Псковом, у памятника дружинам Александра Невского. Затем экипажи преодолели более 502 километров дорог Псковского, Палкинского и Печорского районов. Для них были подготовлены девять скоростных участков — более 121 «боевого» километра.

Следующие всероссийские автомобильные соревнования Псковская область примет осенью. Третий год подряд регион получил право проводить финал Кубка России по ралли.