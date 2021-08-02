Действующие в регионах противоковидные ограничения можно посмотреть на интерактивной карте

Действующие в регионах противоковидные ограничения теперь модно посмотреть на интерактивной карте России на сайте стопкоронавирус.рф. Запустили этот проект АНО «Диалог» совместно с АНО «Национальные приоритеты», за обновление информации отвечают центры управления регионами. Также карта содержит актуальную информацию о количестве заболевших коронавирусом.

«В первую волну COVID-19 мы совместно со стопкоронавирус.рф запустили интерактивную карту, которая в режиме реального времени отражала этапы снятия ограничений для выхода российских регионов из режима всеобщей самоизоляции. Количество просмотров страницы достигало 56 млн в месяц», - отметил генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский. Он пояснил, что поскольку сейчас эпидемиологическая обстановка в стране усложняется и регионы усиливают ограничительные меры, было принято решение возобновить работу интерактивной карты со всей актуальной информацией по действующим мерам. «Инициативу поддержала заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. Карта запущена, у граждан снова есть доступ к актуальной информации о действующих в каждом регионе мерах по борьбе с коронавирусом», – сказал Алексей Гореславский.

Генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина подчеркнула, что проект стопкоронавирус.рф существует с самого начала пандемии и его главная задача распространение проверенной информации о ситуации для россиян, будь то статистика заболеваемости, советы врачей или информация об ограничениях в регионах.

По словам первого заместителя генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилла Истомина, на карте указаны правила работы общепита, торговых центров, получения госуслуг, работы транспорта, и другие региональные нормы. «Все это позволит максимально удобно, оперативно и в одном месте получать актуальную информацию о новых ограничениях, которую еженедельно собирают и актуализируют Центры управления регионами», – заявил он.

На портале стопкоронавирус.рф в разделе «Подробные данные» можно узнать о введенных ограничительных мерах в своем регионе.