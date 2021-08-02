Останки восьми человек извлекли на месте массового захоронения времён войны в Невельском районе

Останки восьми человек извлекли во время работ на месте массового захоронения времён Великой Отечественной войны в Невельском районе недалеко от деревни Борки. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. Один из погибших — ребёнок.

По характеру повреждений некоторых на некоторых останках предполагается, что люди погибли от пуль.

Эксгумацию тел проводят сотрудники Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области и 90-го отдельного специального поискового батальона. Мероприятие организовано в рамках всероссийского проекта «Без срока давности».

Эксгумации предшествовала работа поисковых отрядов из Псковской и Новгородской областей. Они обнаружили и зафиксировали массовое захоронение времён Великой Отечественной войны. Предположительно там покоятся несколько сотен человек.

В прошлом году на окраинах Пскова были подняты останки 188 человек. По этим фактам в суде 9 августа состоится рассмотрение дела о геноциде.