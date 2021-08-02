Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Останки восьми человек извлекли на месте массового захоронения времён войны в Невельском районе

2 августа 2021 года, 16:59

Останки восьми человек извлекли во время работ на месте массового захоронения времён Великой Отечественной войны в Невельском районе недалеко от деревни Борки. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. Один из погибших — ребёнок.

По характеру повреждений некоторых на некоторых останках предполагается, что люди погибли от пуль.

Эксгумацию тел проводят сотрудники Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области и 90-го отдельного специального поискового батальона. Мероприятие организовано в рамках всероссийского проекта «Без срока давности».

Эксгумации предшествовала работа поисковых отрядов из Псковской и Новгородской областей. Они обнаружили и зафиксировали массовое захоронение времён Великой Отечественной войны. Предположительно там покоятся несколько сотен человек.

В прошлом году на окраинах Пскова были подняты останки 188 человек. По этим фактам в суде 9 августа состоится рассмотрение дела о геноциде.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В связи с попаданием Псковской области в зону циклона в муниципалитетах будут введены круглосуточные дежурства
На 27% выполнен в Псковской области план по отстрелу кабанов
День ВДВ отметили в Пскове
Экипаж из Петербурга победил на этапе Чемпионата России по ралли на псковских дорогах
Действующие в регионах противоковидные ограничения можно посмотреть на интерактивной карте
120 миллионов рублей на псковские дороги выделило Правительство РФ
Под воздействие циклона «Гвидо» попала Псковская область
Об очень сильном дожде во второй половине дня 2 августа предупреждают жителей Псковской области
Псковской области снизилось число киберпреступлений

Комментарии

Авторизация
No comments
Дело в голове

Общество / Здоровье
2 августа 11:38

Дело в голове

В чем причина «стреляющих» головных болей
Выгоревший Псков

Общество / Экология
30 июля 11:39

Выгоревший Псков

Чем грозит жара городским паркам и газонам
Светлая сторона

Общество
28 июля 20:07

Светлая сторона

Два дачных дома в Бежаницком районе подключили к резервным источникам элетроснабжения