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Транспорт / Инфраструктура

120 миллионов рублей на псковские дороги выделило Правительство РФ

2 августа 2021 года, 16:01

По распоряжению главы Правительства РФ Михаил Мишустина Псковской области на обновление дорожной инфраструктуры выделены 120 млн рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Средства, которые получит Псковская область, будут направлены на  реконструкцию автомобильной дороги Гверстонь — Крупп — Кулье на участке км 16+400 — км 28+882 (2-й пусковой комплекс км 16+400 — км 22+400).

Всего между регионами распределены 7,5 млн рублей. Средства предназначены для ускорения реализации мероприятий в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы «Развитие транспортной системы».

Ранее Псковская область на обеспечение дорожной деятельности уже получила из федерального бюджета 500 млн рублей. 

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