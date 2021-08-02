120 миллионов рублей на псковские дороги выделило Правительство РФ

По распоряжению главы Правительства РФ Михаил Мишустина Псковской области на обновление дорожной инфраструктуры выделены 120 млн рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Средства, которые получит Псковская область, будут направлены на реконструкцию автомобильной дороги Гверстонь — Крупп — Кулье на участке км 16+400 — км 28+882 (2-й пусковой комплекс км 16+400 — км 22+400).

Всего между регионами распределены 7,5 млн рублей. Средства предназначены для ускорения реализации мероприятий в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы «Развитие транспортной системы».

Ранее Псковская область на обеспечение дорожной деятельности уже получила из федерального бюджета 500 млн рублей.